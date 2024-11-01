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NBA／詹姆斯表態為賀錦麗催票 部分人士憂名人效應成反效果

中央社／ 綜合外電報導
詹姆斯在美國大選中作出表態。 美聯社
詹姆斯在美國大選中作出表態。 美聯社

NBA超級巨星詹姆斯（LeBron James）今天發文力挺民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris），為美國大選下週登場前又一位替她背書的名人。

法新社報導，美國將於11月5日舉行總統大選，詹姆斯表態支持賀錦麗並不令外界意外。這位洛杉磯湖人王牌長久以來批評賀錦麗的對手川普。現年39歲的詹姆斯多年來都是支持民主黨候選人。

詹姆斯今天在社群媒體X上宣布支持賀錦麗，同時附上一段剪輯影片，內含前總統川普10月27日在紐約麥迪遜花園廣場（Madison Square Garden）造勢集會帶有種族主義色彩的畫面。

詹姆斯在X發文寫道：「這裡到底在說什麼？當我想到我的孩子和家人及他們將如何成長，我的選擇很明確。把票投給賀錦麗！」

這支影片中也可見描述美國民權奮鬥的歷史鏡頭，以及美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）2020年遭白人警察壓頸致死引發的「黑命關天」（Black LivesMatter）運動。

影片最後訊息寫說：「仇恨使我們走回頭路。」

路透社報導，民調顯示，賀錦麗與川普選情激烈，賀錦麗已獲得一些大咖名人支持，包括女演員梅莉史翠普（Meryl Streep）、諧星克里斯洛克（Chris Rock）和前脫口秀主持人歐普拉（Oprah Winfrey）等。流行樂天后碧昂絲（Beyonce）和泰勒絲（Taylor Swift）也為她背書。

賀錦麗一直設法提高她在非裔男性中的支持率，她的一些顧問擔心這個投票群體愈來愈傾向川普陣營。

根據路透社/益普索（Reuters/Ipsos）10月民調，表態將投賀錦麗的非裔男性比例為63%，比2020年大選前表態投拜登的比例低8個百分點。今年10月約19%非裔男性表示他們將把票投給川普，比例高於2020年10月的17%。

民主黨一些圈子的人士擔心太多名人加持可能會引發反效果。有些人認為，2016年大選輸給川普的民主黨總統候選人希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）給人一種精英主義的形象，當時有一大批明星為她助選。

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