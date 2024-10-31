NBA／柯瑞缺陣格林扛重擔 希爾德：當隊友更清楚他價值

勇士隊今天在柯瑞（Stephen Curry）與維金斯（Andrew Wiggins）繼續缺陣的情況下，於主場與鵜鶘隊上演二連戰的第二場比賽再度取勝，並成功限制著鵜鶘雙星威廉森（Zion Williamson）與英格倫（Brandon Ingram），讓前一場都攻下30分以上的兩人合計僅拿下26分，賽後勇士前鋒格林（Draymond Green）也直言，這不是一件輕鬆的工作。

勇士連續兩天在主場迎戰鵜鶘，不過兩大先發柯瑞、維金斯卻因傷兩場都未出賽，也讓勇士總教練柯爾（Steve Kerr）連續兩場比賽嘗試不同陣容應戰，也都收到成效。

其中在二連戰首場比賽，鵜鶘靠著威廉森和英格倫合力拿下61分，還一度與勇士拉鋸，不過今天兩人卻遭到勇士以格林為首的鋒線群強力封鎖，合計出手31次僅命中10球，分別拿下12分與14分，儘管霍金斯（Jordan Hawkins）拿下23分頂上缺口，但勇士仍是在下半場拉開差距，最終順利收下二連戰的第二勝。

談到今天成功封鎖鵜鶘一哥威廉森，今天攻防表現出色的格林說：「這真的很不容易也很有趣，他變得好多了，過去幾年你可以看到他狀態愈來愈好，也開始更加認真看待比賽。儘管過去大家一直談論他的體重問題，也是他唯一會被大家詬病的點，但他現在已經完全可以掌控自己的體重，也能表現得更好了，與他的對抗從來都不簡單，昨晚他占了上風，今天我們則是表現得更好。」

而連續兩場都攻下勇士最高分的希爾德（Buddy Hield）也誇讚格林的表現，「他就是我們球隊的靈魂，有很多人都只看到數據，而忽略了他的存在有多重要。他非常有領導力，他說的話大家都會聽，他不用一場比賽拿30分或25分，但總能為勝利做出貢獻，像是今天他讓威廉森20投5中，又能在我們投不進時挺身而出，幫助我們找回節奏，在成為他的隊友後，我更加清楚他的價值所在。」

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