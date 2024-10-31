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NBA／被霍姆葛倫輾壓繳生涯最差表現 溫班亞瑪：有點迷茫

聯合新聞網／ 綜合報導
馬刺隊天才狀元溫班亞瑪(左)、雷霆隊榜眼霍姆葛倫(右)。 美聯社
馬刺隊天才狀元溫班亞瑪(左)、雷霆隊榜眼霍姆葛倫(右)。 美聯社

馬刺隊天才狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）和雷霆隊榜眼霍姆葛倫（Chet Holmgren），今天再度上演新生代「獨角獸」對決，沒想到溫班亞瑪打出生涯最差戰役，雷霆終場以105：93贏球，收下開季4連勝，是目前西區唯一不敗之師。

馬刺開局打出8：2攻勢後，幾乎一路挨打，比賽最後2分46秒落後16分，換下主力球員。溫班亞瑪全場5投1中，拿到6分8籃板2阻攻，得分和投籃命中率都創下生涯新低。反觀霍姆葛倫維持開季高檔表現，三分球3投全中，繳出19分5籃板2抄截2阻攻的全能數據。

其他球員方面，雷霆一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）得到18分5助攻，多特（Luguentz Dort）攻下全隊最高的20分，威廉斯（Jalen Williams）貢獻12分8助攻7籃板。

馬刺部分，巴恩斯（Harrison Barnes）18分全隊最高，保羅（Chris Paul）有14分9助攻，索漢（Jeremy Sochan）砍下17分9籃板。

溫班亞瑪受訪時被問到今天的狀態，「身體狀況沒問題，大家精神也不錯，不知道是不是因為我們太年輕，總感覺有點迷茫。」

霍姆葛倫則直呼厭倦人們拿他和溫班亞瑪比較，但能理解這會帶來更高的收視率和觀眾，「NBA是一門生意，這個聯盟是圍繞球員建立的，這就是讓人們來看比賽的其中一種方式，我只是把這當作是一種廣告模式。」

Victor Wembanyama 雷霆 霍姆葛倫 馬刺

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