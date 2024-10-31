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NBA／作客熱火主場就飆分 唐斯透露「氣溫」是主因

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
唐斯(左)進攻。路透
唐斯(左)進攻。路透

尼克總教練錫伯杜（Tom Thibodeau）在今天與熱火之戰賽前，才遭到媒體詢問希望唐斯（Karl-Anthony Towns）能帶來什麼樣更多的貢獻，而唐斯就在比賽中以場上表現做出回應，猛轟全場最高的44分，幫助尼克以116：107擊敗熱火。

今年季前透過三方交易案加盟尼克的唐斯，儘管開季的前3場比賽表現平平，甚至被認為失去過去擔任灰狼一哥的霸氣，不過在今天出戰熱火的比賽中，他就拿出對於比賽的主宰力，全場25次出手命中17球，其中包括三分球5投4中，拿下加盟尼克以來新高的44分。

事實上過去唐斯就是對戰熱火的高手，職業生涯作客熱火主場賽事平均能攻下25.4分，是他生涯客場賽事中平均得分第二高的表現，僅次於作客溜馬主場的25.8分，今天在被問到為何在熱火主場打得特別順手時，他則是說：「因為我以前都待在明尼蘇達，那邊非常的冷，但這邊很溫暖，我很喜歡這樣。」

而單場44分也創下尼克與熱火隊史交手173場以來，單場第4高的紀錄，同時也是尼克近30年來中鋒單場最高得分紀錄，前一次創下此紀錄的為傳奇中鋒尤英（Patrick Ewing）在1995年拿下的44分。

談到唐斯的表現，尼克總教練錫伯杜說：「我很喜歡他的做法，因為他不強迫做任何事情，他總是讓比賽來順應他，我希望他能表現得充滿自信，他是一位相當有天賦的得分好手，正如你今晚所看到的，他可以透過不同方式帶給對手很大的傷害。」

而對於加盟年輕的尼克，唐斯也直言已經深刻體悟到這支球隊的文化，「他們總是韌性十足，並且不斷尋找贏球的方式且不放棄，每晚他們都帶著這樣屬於紐約的心態上陣，當你處在這樣的球隊文化中，你會慢慢融入到其中。」

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