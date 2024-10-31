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NBA／日本河村勇輝與中國崔永熙同台競技！有說有笑合影留念

聯合新聞網／ 綜合報導
崔永熙(左)、河村勇輝(右)。 美聯社
崔永熙(左)、河村勇輝(右)。 美聯社

灰熊隊今天與籃網隊交手，日本後衛河村勇輝與中國大陸前鋒崔永熙相見歡，本場比賽提前進入垃圾時間，兩人都獲得上場機會，同台競技。

崔永熙休賽季與籃網簽下雙向合約，河村勇輝則是先和灰熊簽Exhibit-10合約，透過熱身賽精彩表現，也拿下雙向合約。今天賽前兩人相見歡，被鏡頭捕捉到開心聊天畫面，後來也留下合影。

本場比賽灰熊三節打完只落後1分，但第四節進攻崩盤，比賽時間剩1分18秒落後13分，灰熊就換下主力球員，河村勇輝也獲得上場機會。籃網則在1分07秒時換上非主力陣容，崔永熙也進場，與河村同場競技。

灰熊終場以106：119輸給籃網，傑克森（Jaren Jackson Jr.）攻下全隊最高的30分，灰熊一哥莫蘭特（Ja Morant）拿到14分11助攻，河村三分球出手1次未命中，生涯首得分仍未出現，其他數據都是0。

籃網以施羅德（Dennis Schroder）得到33分8助攻表現最佳，西蒙斯（Ben Simmons）只有8分5籃板，崔永熙沒留下任何數據。

河村勇輝 灰熊 籃網

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