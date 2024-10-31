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NBA／守死鵜鶘雙星 勇士少柯瑞、維金斯背靠背照收2連勝

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
勇士今天成功守住威廉森，讓他從昨天砍30分到今天只有12分。 路透
勇士今天成功守住威廉森，讓他從昨天砍30分到今天只有12分。 路透

儘管球隊一哥柯瑞（Stephen Curry）因為扭傷持續缺陣，但勇士隊今天在主場迎戰鵜鶘隊的比賽中，依舊維持多點開花的進攻火力，包括替補上陣的希爾德（Buddy Hield）拿下全隊最高的21分，今天賽前獲得球團執行第3年合約選擇權且頂上先發位置的波傑姆斯基（Brandin Podziemski）也有13分、9籃板、8助攻全能演出，幫助勇士以104：89擊退鵜鶘。

勇士近兩日在主場與鵜鶘上演二連戰，不過球隊一哥柯瑞與維金斯（Andrew Wiggins）卻因傷連續缺陣，不過在第一戰靠著希爾德猛轟28分，團隊共5得分上雙的進攻火力後下，以18分差距大勝後，今天的第二戰勇士的進攻火力依舊讓鵜鶘難以招架。

希爾德依舊維持火燙手感拿下21分。 美聯社
希爾德依舊維持火燙手感拿下21分。 美聯社

勇士今天除了希爾德依舊維持火燙手感拿下21分外，今天賽前由勇士球團宣布將執行第三年選擇權的後衛波傑姆斯基也連續兩場有精采演出，繳出13分、9籃板、8助攻的全能成績單，至於轉打替補的庫明加（Jonathan Kuminga）也連續兩戰分別有17分與16分進帳，讓勇士在缺少兩大主力的情況下，依舊能輕取鵜鶘。

除了進攻端表現搶眼外，勇士今天在防守端也成功限制鵜鶘當家球星威廉森（Zion Williamson），前一場比賽豪取31分的他，今天全場出手20次僅命中5球，其中罰球還僅有7投2中，僅拿下12分外帶12籃板、4助攻，英格倫（Brandon Ingram）也從前一場的30分降至14分，兩大主力的得分熄火也成為鵜鶘今天吞敗的一大原因。

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