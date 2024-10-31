快訊

氣象署下午最新風雨預測 明天全國都達停班停課標準

颱風假「你家斷糧嗎？」全台超市、量販營業狀況一次看

像老鼠一樣被困！西班牙暴雨洪災已95死

NBA／暴龍少主被約柯奇K到右眼眶骨折 至少缺席3周

聯合新聞網／ 綜合報導
暴龍隊少主巴恩斯(左)、金塊約柯奇(右)。 美聯社
暴龍隊少主巴恩斯(左)、金塊約柯奇(右)。 美聯社

暴龍隊少主巴恩斯（Scottie Barnes）昨天與金塊隊交手，遭約柯奇（Nikola Jokic）用左手肘擊中臉部，導致右眼眶骨折，球團今天宣布他至少缺席3周。

暴龍球團發聲明指出，巴恩斯將在3周後重新評估傷勢，球團會適時更新狀況。暴龍總教練拉亞柯維奇（Darko Rajakovic）表示，「我為巴恩斯感到難過，他付出很多努力且我們才剛找到節奏，他打得真的很好。沒有他比賽會變很艱難。」

暴龍今天作客黃蜂隊主場，巴瑞特（RJ Barrett）全場攻下31分，迪克（Gradey Dick）砍進30分，中鋒伯爾特（Jakob Poeltl）貢獻20分16籃板。

雖黃蜂少主小鮑爾（LaMelo Ball）20投7中，只攻下19分，但黃蜂板凳軍團狂轟72分，終場以138：133險勝暴龍。板凳暴徒曼恩（Tre Mann）砍進27分，馬丁（Cody Martin）攻下25分，先發長人理查茲（Nick Richards）得到24分14籃板。

Nikola Jokic 暴龍

相關新聞

NBA／守死鵜鶘雙星 勇士少柯瑞、維金斯背靠背照收2連勝

儘管球隊一哥柯瑞（Stephen Curry）因為扭傷持續缺陣，但勇士隊今天在主場迎戰鵜鶘隊的比賽中，依舊維持多點開花的...

NBA／布朗尼「返鄉」拿生涯首分 詹姆斯直呼難以置信

湖人隊詹姆斯父子在今天首度攜手回到家鄉出戰地主球隊騎士隊，儘管湖人因為首節就攻守失序讓騎士拉開比分差距，最終也以24分差...

NBA／直言被騎士球迷打動 布朗尼：掌聲與歡呼超乎預期

湖人隊當家球星詹姆斯（LeBron James）之子布朗尼（Bronny James）在今天回到了那座從小陪伴他長大的球...

NBA／唐斯繳轉戰尼克代表作！狂砍44分率隊滅熱火

尼克隊今天作客熱火隊主場，明星長人唐斯（Karl-Anthony Towns）打出轉隊後代表作，全場狂砍44分13籃板，幫助尼克以116：107贏球。 唐斯開季前3戰似乎還在適應，場均只有15.

NBA／溜馬OT賞塞爾蒂克本季首敗 剩騎士和雷霆沒輸過

塞爾蒂克與溜馬隊上季東區冠軍賽結束後首度交手，綠衫軍第4節一度落後19分，雖上演瘋狂追分秀，將戰局拖進延長賽，但終場仍以132：135輸球，吞下本季首敗，本季只剩騎士和雷霆隊沒輸過。 溜馬本場比

NBA／暴龍少主被約柯奇K到右眼眶骨折 至少缺席3周

暴龍隊少主巴恩斯（Scottie Barnes）昨天與金塊隊交手，遭約柯奇（Nikola Jokic）用左手肘擊中臉部，導致右眼眶骨折，球團今天宣布他至少缺席3周。 暴龍球團發聲明指出，巴恩斯將

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。