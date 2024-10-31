NBA／暴龍少主被約柯奇K到右眼眶骨折 至少缺席3周

暴龍隊少主巴恩斯（Scottie Barnes）昨天與金塊隊交手，遭約柯奇（Nikola Jokic）用左手肘擊中臉部，導致右眼眶骨折，球團今天宣布他至少缺席3周。

暴龍球團發聲明指出，巴恩斯將在3周後重新評估傷勢，球團會適時更新狀況。暴龍總教練拉亞柯維奇（Darko Rajakovic）表示，「我為巴恩斯感到難過，他付出很多努力且我們才剛找到節奏，他打得真的很好。沒有他比賽會變很艱難。」

Scottie Barnes has been diagnosed with a right orbital fracture. He’ll miss at least 3 weeks after receiving a cheap shot from jokic pic.twitter.com/fGj89eAf8x — Christopher Graf (@ChrisGraf21) 2024年10月30日

暴龍今天作客黃蜂隊主場，巴瑞特（RJ Barrett）全場攻下31分，迪克（Gradey Dick）砍進30分，中鋒伯爾特（Jakob Poeltl）貢獻20分16籃板。

雖黃蜂少主小鮑爾（LaMelo Ball）20投7中，只攻下19分，但黃蜂板凳軍團狂轟72分，終場以138：133險勝暴龍。板凳暴徒曼恩（Tre Mann）砍進27分，馬丁（Cody Martin）攻下25分，先發長人理查茲（Nick Richards）得到24分14籃板。

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