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NBA／直言被騎士球迷打動 布朗尼：掌聲與歡呼超乎預期

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
布朗尼在家鄉騎士主場拿下生涯首次得分，當下獲得滿場球迷歡呼讓他很感動。 法社
布朗尼在家鄉騎士主場拿下生涯首次得分，當下獲得滿場球迷歡呼讓他很感動。 法社

湖人隊當家球星詹姆斯（LeBron James）之子布朗尼（Bronny James）在今天回到了那座從小陪伴他長大的球場、騎士隊主場出賽，並且在此拿下職業生涯首度得分，賽後布朗尼直言，從他拿起籃球的那一刻，就一直夢想著在NBA得分的時刻，而今天對於他來說就是夢想成真。

2004年在俄亥俄州阿克倫出生的布朗尼，當時父親詹姆斯正在騎士展開職業生涯的第二個賽季，而且在接下來的14年中，詹姆斯有10年都披上騎士戰袍出賽，讓從小就會陪伴父親來到球場的布朗尼，可以說是在騎士球場長大。

而今天布朗尼回到騎士主場也獲得家鄉父老的熱情支持，尤其在比賽最後2分鐘靠著跳投拿下個人職業生涯的首度得分後，騎士球迷更是毫無保留的為布朗尼喝采，讓詹姆斯也直言為兒子面對這種大場面的態度與冷靜感到驕傲。

至於布朗尼也直言，從他第一次拿起籃球那一刻，就一直幻想著在NBA的首次得分，所以今天對於他來說就是夢想成真的時刻，「我從小就被教育要用正確的方式打球， 上場以後就是打出自己的比賽風格，這是我一直都想要做的事情，保持這樣的心態和冷靜的頭腦，最後就是努力做好自己的角色。」

談到騎士球迷的熱情，布朗尼則說：「這真的太瘋狂了，歡呼與掌聲比我預期的更多，全場的支持聲讓我相當感動，儘管我面無表情，但我深刻的感受到了，而且感覺非常棒。回到這邊感覺真的很好，我們在這邊的生活是相當美好的，步調很緩慢，與在洛杉磯是截然不同的。」

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