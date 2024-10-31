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NBA／哈里斯重返76人主場被噓！活塞首勝開張擺脫聯盟爐主
活塞隊開季一勝難求，今天作客76人隊主場，將對手得分壓低，終場以105：95獲勝，結束開季4連敗，全聯盟只剩爵士隊勝場未開張。
76人開局打出14：3攻勢，但活塞首節打完只落後4分。第二節76人一度陷入4分多鐘得分荒，活塞打出15：0攻勢，半場打完反而領先9分。
第三節活塞艾維（Jaden Ivey）拿下11分，將分差擴大到18分，末節活塞持續壓制76人，以10分之差收下勝利。
艾維拿下全隊最高的23分，康寧漢（Cade Cunningham）得到22分7助攻，哈里斯（Tobias Harris）貢獻18分14籃板。76人則以馬克西（Tyrese Maxey）32分7助攻表現最佳。
哈里斯上季效力76人，季後賽表現差勁，休賽季轉戰活塞。今天哈里斯重返76人主場，被76人球迷噓爛，對此他表示，「這裡的觀眾還會噓自己球隊，這就是這裡的氛圍。不過今晚我做得很好，整場比賽都堅持下去，沒有讓那些影響到我，投入在球隊和隊友中。」
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