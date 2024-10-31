NBA／布朗尼「返鄉」拿生涯首分 詹姆斯直呼難以置信

湖人隊詹姆斯父子在今天首度攜手回到家鄉出戰地主球隊騎士隊，儘管湖人因為首節就攻守失序讓騎士拉開比分差距，最終也以24分差吞下敗仗，但布朗尼（Bronny James）在家鄉父老前完成職業生涯首度得分，讓詹姆斯（LeBron James）賽後也激動地直呼難以置信。

湖人今天客場之旅來到騎士主場，這裡不僅是詹姆斯職業生涯的起點，他與兒子布朗尼（Bronny James）也都是在鄰近的阿克倫出生，而布朗尼出生時也正好是詹姆斯在騎士生涯的第二個賽季，讓兩人今天能夠攜手作客騎士主場變得意義非凡。

儘管今天湖人在開賽後就被騎士一路壓著打，但也因此讓布朗尼在第四節中段獲得上場機會，在父親詹姆斯已經拿下26分並回到板凳區休息的情況下，布朗尼上場後先是完成抄截又連續送出助攻給肯奈特（Dalton Knecht）得分，之後更是靠著跳投完成職業生涯首次進球與得分，讓現場2萬名的騎士球迷也為他喝采。

Bronny James scores his first-career bucket!



Special moment in Cleveland 💯 pic.twitter.com/pauUZQ14AX — NBA (@NBA) 2024年10月31日

對於今天布朗尼回到家鄉並受到當地球迷的熱情歡迎，詹姆斯也直言感到欣慰，「我認為他在面對這種狀況時做得比我更好，當2萬名的球迷在你出場時喊著你的名字，希望你能夠上場，我必須讚揚他的鎮靜以及面對比賽的方式，看到他在場上投進在NBA的第一顆進球，還是在離他出生、長大不遠的地方，這對於他來說無疑是難以置信的時刻，對我的家人來說也是，能夠成為其中一部分真的太酷了。」

而不僅湖人教頭瑞迪克（JJ Redick）在賽後向布朗尼送上祝福，連騎士主帥亞特金森（Kenny Atkinson）都直言，這是一段美麗的故事，「我自己也有兩個孩子，也會陪他們在後院打球，但要在NBA做到這一刻，我認為這肯定是一段美麗的故事，這件事很值得慶祝。」

至於戴維斯（Anthony Davis）更是以「回到主場」形容今天詹姆斯父子作客騎士主場的狀況，「這真的很驚人，詹姆斯兩度為這邊打球，至於布朗尼基本上就是在這個球場長大的，你可以看到他在這個場上投籃的影片和照片，這真的是很特殊的時刻，就像是他們在與灰狼的比賽中首度連線所經歷的一樣。」

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