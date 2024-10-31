NBA／唐斯繳轉戰尼克代表作！狂砍44分率隊滅熱火

尼克隊今天作客熱火隊主場，明星長人唐斯（Karl-Anthony Towns）打出轉隊後代表作，全場狂砍44分13籃板，幫助尼克以116：107贏球。

唐斯開季前3戰似乎還在適應，場均只有15.3分10.7籃板。唐斯本場比賽獲大量出手機會，上半場就14投9中進帳24分，但尼克仍以52：58落後。

下半場熱火打出12：2攻勢，取得13分領先，不過尼克布朗森（Jalen Brunson）和布里吉斯（Mikal Bridges）加入戰局，兩人這節合砍18分，尼克三節打完反而領先7分。第四節唐斯接管比賽，再砍進14分，幫助尼克收下勝利。

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44 PTS

17-25 FGM

4-5 3PM

13 REB



His 3rd-straight double-double as the @nyknicks move to 2-2 🗽 pic.twitter.com/odTcZrG4f2 — NBA (@NBA) 2024年10月31日

唐斯全場25投17中，砍進44分13籃板。數據網站《Statmuse》指出，唐斯是「大猩猩」尤恩（Patrick Ewing）後，尼克隊史單場最高得分的中鋒。布朗森得到22分9助攻，布里吉斯有17分6助攻。

熱火部分，「英雄哥」赫洛（Tyler Herro），投進8顆三分球，攻下34分7助攻。巴特勒（Jimmy Butler）只拿到15分，阿德巴約（Bam Adebayo）僅11分進帳。

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