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NBA／唐斯繳轉戰尼克代表作！狂砍44分率隊滅熱火
尼克隊今天作客熱火隊主場，明星長人唐斯（Karl-Anthony Towns）打出轉隊後代表作，全場狂砍44分13籃板，幫助尼克以116：107贏球。
唐斯開季前3戰似乎還在適應，場均只有15.3分10.7籃板。唐斯本場比賽獲大量出手機會，上半場就14投9中進帳24分，但尼克仍以52：58落後。
下半場熱火打出12：2攻勢，取得13分領先，不過尼克布朗森（Jalen Brunson）和布里吉斯（Mikal Bridges）加入戰局，兩人這節合砍18分，尼克三節打完反而領先7分。第四節唐斯接管比賽，再砍進14分，幫助尼克收下勝利。
唐斯全場25投17中，砍進44分13籃板。數據網站《Statmuse》指出，唐斯是「大猩猩」尤恩（Patrick Ewing）後，尼克隊史單場最高得分的中鋒。布朗森得到22分9助攻，布里吉斯有17分6助攻。
熱火部分，「英雄哥」赫洛（Tyler Herro），投進8顆三分球，攻下34分7助攻。巴特勒（Jimmy Butler）只拿到15分，阿德巴約（Bam Adebayo）僅11分進帳。
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