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NBA／溜馬OT賞塞爾蒂克本季首敗 剩騎士和雷霆沒輸過

聯合新聞網／ 綜合報導
溜馬席亞康。 路透
溜馬席亞康。 路透

塞爾蒂克溜馬隊上季東區冠軍賽結束後首度交手，綠衫軍第4節一度落後19分，雖上演瘋狂追分秀，將戰局拖進延長賽，但終場仍以132：135輸球，吞下本季首敗，本季只剩騎士和雷霆隊沒輸過。

溜馬本場比賽一路壓制塞爾蒂克，第4節剩7分多鐘時領先達19分。不過綠衫軍雙探花泰托姆（Jayson Tatum）和布朗（Jaylen Brown）聯手追分，泰托姆在最後14秒投進追平三分球，溜馬哈利伯頓（Tyrese Haliburton）則錯失絕殺機會。

延長賽戰況持續拉鋸，席亞康（Pascal Siakam）先打進2分追平，最後7.1秒再投進致勝三分球，終場就以3分之差贏球。

溜馬板凳暴徒馬瑟倫（Bennedict Mathurin）全場砍下30分11籃板，席亞康得到29分11籃板，哈利伯頓貢獻17分12助攻。

塞爾蒂克方面，泰托姆25投10中，罰球15投12中，得到37分8籃板4抄截。布朗30投僅11中，其中三分球11投1中，攻下25分。懷特（Derrick White）則是外線5投全中，進帳23分。

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