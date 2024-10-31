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NBA／騎士打爆湖人開季5連勝 布朗尼生涯首得分客場球迷嗨翻
湖人隊今天迎來客場5連戰第2場，詹姆斯（LeBron James）回家鄉克里夫蘭打球，但整場遭騎士隊壓制，終場以110：134輸球，苦吞2連敗；騎士則拉出開季5連勝。
湖人首節陷入4分多鐘得分荒，騎士打出14：0攻勢，首節狂灌42分，取得19分領先。第二節艾倫（Jarrett Allen）肆虐禁區砍下14分，幫助騎士維持19分領先結束半場。
第三節湖人雙星詹姆斯和戴維斯（Anthony Davis）合砍24分，但仍遭到騎士壓制，第4節剩9分鐘落後25分，詹皇就被換下場；布朗尼（Bronny James）則在5分16秒時上場，獲得滿場球迷歡呼聲。最後2分鐘布朗尼中距離跳投命中，生涯首度得分，全場球迷都嗨翻。
騎士一哥米契爾（Donovan Mitchell）全場得到24分7助攻，艾倫20分17籃板，莫布里（Evan Mobley）攻下25分。
湖人方面，詹姆斯拿到26分6助攻，戴維斯22分13籃板，布朗尼有2分2助攻1抄截。
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