NBA／騎士打爆湖人開季5連勝 布朗尼生涯首得分客場球迷嗨翻

神射手希爾德（Buddy Hield）本季轉戰勇士隊打出好表現，今天末節狂轟19分，幫助勇士以124：106擊敗鵜鶘隊，他也創下一項紀錄。 希爾德全場投進7顆三分球，砍下28分，成為繼柯瑞（St

2024-10-30 16:37