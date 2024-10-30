NBA／勇士主帥笑稱將用13人輪替 奇兵華特斯：只想幫球隊贏
儘管當家球星柯瑞（Stephen Curry）和維金斯（Andrew Wiggins）缺陣，勇士隊仍以124：106逆轉鵜鶘隊，奇兵華特斯（Lindy Waters III）被視為贏球功臣，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）笑稱，輪替陣容將從12人加到13人。
勇士首節只得14分，第二節一度落後20分，但突然打出12：2攻勢逼近分差，華特斯這段期間拿下9分。下半場勇士進攻爆發，帶走勝利。華特斯出場31分鐘，全隊第2，進帳21分8籃板4助攻，正負值+26全隊最佳。
因為華特斯的好表現，勇士總教練柯爾賽後笑稱接下來比賽要啟用13人輪替，「我從訓練營第一天就說，這傢伙是一名好球員。當他在場上時，整個比賽運轉更順暢，不只是因為他投籃好，還有他冷靜不急躁的投籃選擇、切入動作及防守拚勁。」
華特斯直呼上場的感覺很好，「無論是否被叫上場，我每天都堅持訓練，一直保持相同心態，以相同態度來到球場，面帶微笑並鼓勵隊友。不管角色是什麼，我都會接受，我只想幫球隊贏球。」
球迷必看
▪ 洋基拒絕橫掃！單場炸裂3轟對道奇開魯閣逼出G5 世界大賽賽程一覽表
2024-25 NBA賽程與比分
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言