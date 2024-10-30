NBA／勇士主帥笑稱將用13人輪替 奇兵華特斯：只想幫球隊贏

儘管當家球星柯瑞（Stephen Curry）和維金斯（Andrew Wiggins）缺陣，勇士隊仍以124：106逆轉鵜鶘隊，奇兵華特斯（Lindy Waters III）被視為贏球功臣，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）笑稱，輪替陣容將從12人加到13人。

勇士首節只得14分，第二節一度落後20分，但突然打出12：2攻勢逼近分差，華特斯這段期間拿下9分。下半場勇士進攻爆發，帶走勝利。華特斯出場31分鐘，全隊第2，進帳21分8籃板4助攻，正負值+26全隊最佳。

"Still WATERS run deep!" 💦@ReggieMillerTNT highlighting Lindy's 17 point performance in the game thus far ✨ pic.twitter.com/e2KPm8jRwB — NBA on TNT (@NBAonTNT) 2024年10月30日

因為華特斯的好表現，勇士總教練柯爾賽後笑稱接下來比賽要啟用13人輪替，「我從訓練營第一天就說，這傢伙是一名好球員。當他在場上時，整個比賽運轉更順暢，不只是因為他投籃好，還有他冷靜不急躁的投籃選擇、切入動作及防守拚勁。」

華特斯直呼上場的感覺很好，「無論是否被叫上場，我每天都堅持訓練，一直保持相同心態，以相同態度來到球場，面帶微笑並鼓勵隊友。不管角色是什麼，我都會接受，我只想幫球隊贏球。」

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