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NBA／希爾德前4戰20顆三分球史上第5人 大讚勇士向心力
神射手希爾德（Buddy Hield）本季轉戰勇士隊打出好表現，今天末節狂轟19分，幫助勇士以124：106擊敗鵜鶘隊，他也創下一項紀錄。
希爾德全場投進7顆三分球，砍下28分，成為繼柯瑞（Stephen Curry）、愛德華（Anthony Edwards）、華克（Kemba Walker）和麥凱倫（CJ McCollum）後，第5位開季前4戰投進20顆三分球的球員。
本季希爾德三分球命中率55.6%，場均21.3分全隊第1。他今天賽後談到勇士的向心力，「我們喜歡一起打籃球，待在一起的時間比家人還多，我們彼此喜歡，找到方法讓一切順利運作。」
勇士另一位獲勝功臣是華特斯（Lindy Waters III），他先前不在球隊輪替內，今天砍下21分8籃板4助攻，正負值+26。希爾德稱讚華特斯，「當機會來臨時，他會把握住。他值得獲得機會，能在TNT全國轉播中展現能力，為他感到開心。」
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