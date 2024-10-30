NBA／衛少獲頒金塊單場最佳防守球員鍊 約柯奇：很棒的隊友

衛斯特布魯克（Russell Westbrook）轉戰金塊隊前3戰表現不佳，但今天面對籃網隊拿下22分，幫助金塊延長賽以144：139勝出，衛少賽後還獲頒金塊單場最佳防守球員大項鍊。

衛斯特布魯克全場打21分鐘，12投5中，罰球10投全進，拿到22分5助攻，可說是轉戰金塊後代表作。金塊有頒發單場最佳防守球員鍊子的習慣，總教練馬龍（Michael Malone）賽後幫他掛鍊子，並擁抱慶祝。

Let’s keep building on this 📢 pic.twitter.com/RjnzZ2HNKE — Denver Nuggets (@nuggets) 2024年10月30日

據《Basketball Reference》統計，包含季後賽，這是衛斯特布魯克生涯第739場得分破20，追平「惡漢」巴克利（Charles Barkley）名列史上第27。第16次替補上陣「20分5助攻」追平馬爾利（Dan Majerle）和史密斯（J.R. Smith），並列史上第25。

金塊當家球星約柯奇（Nikola Jokic）繳出29分18籃板16助攻的大三元，他受訪時也稱讚衛斯特布魯克，「衛少今天真不可思議，他讓我們留在比賽競爭中，他努力加快節奏且投籃命中。他一直在為大家打氣，推動每個球員，真的是一名很棒的隊友，很開心我們能擁有他。」

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