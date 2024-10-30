NBA／勇士主將缺陣還被下放至板凳 庫明加：保持專業

勇士隊主帥柯爾（Steve Kerr）今天將庫明加（Jonathan Kuminga）下放至板凳，他透露這樣做是陣容組合問題，庫明加也表示自己心態沒受影響。

勇士今天主場迎戰鵜鶘，原先發陣容球員柯瑞（Stephen Curry）和維金斯（Andrew Wiggins）因傷缺陣，庫明加也離開先發，換上波傑姆斯基（Brandin Podziemski）、希爾德（Buddy Hield）和穆迪（Moses Moody）。

首節勇士只得14分被打爆，但板凳奇兵華特斯（Lindy Waters III）第二節帶隊吹起反攻號角，終場以124：106逆轉贏球，庫明加上場28分鐘攻下17分，都創本季新高。

JONATHAN KUMINGA SHOWTIME ‼️ pic.twitter.com/F6lnBRcpLY — Golden State Warriors (@warriors) 2024年10月30日

柯爾賽後解釋庫明加放板凳的調度，「我知道這會是一場庫明加的比賽，我知道他會打很多時間，這只是考慮陣容組合和進攻空間。」

庫明加也被問到打替補的心態，他表示，「這就是籃球比賽，到頭來我們總是要保持專業。來這裡保持專業打籃球，比賽結束後回家，就是這麼簡單。」

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