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NBA／馬卡南傷退！爵士不敵國王吞開季4連敗 與活塞並列爐主

聯合新聞網／ 綜合報導
國王沙波尼斯(左)、爵士馬卡南(右)。 美聯社
國王沙波尼斯(左)、爵士馬卡南(右)。 美聯社

爵士隊今天在主場迎戰國王隊，繼20歲前鋒漢崔克斯（Taylor Hendricks）受傷後，主將馬卡南（Lauri Markkanen）也因腰部傷勢提前退場，爵士終場以96：113遭國王痛宰，苦吞開季4連敗，與活塞隊並列聯盟爐主。

首節前半段兩隊戰成平手，但國王拉出一波11：0攻勢，帶著12分領先進入第二節。爵士前鋒森薩博（Brice P. Sensabaugh）飆進3記三分球反擊，但國王仍穩住陣腳，半場打完領先9分。

第三節爵士進攻崩潰只拿下14分，國王趁勢將差距擴大為24分。爵士末節反擊無力，剩下4分30秒換掉主力球員，進入垃圾時間。

國王中鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis）全場拿下28分11籃板，德羅展（DeMar DeRozan）得到20分8助攻，福克斯（De'Aaron Fox）則有19分6助攻。

爵士部分，克拉克森（Jordan Clarkson）攻下全隊最高的21分，柯林斯（John Collins）18分7籃板，喬治（Keyonte George）得到10分11助攻。

馬卡南傷退前上場17分鐘，拿到7分3籃板，爵士總教練哈迪（Will Hardy）受訪時表示，「馬卡南背部突然僵硬，中場休息結束後，幾乎無法動彈，只能躺著。」爵士將這次傷病描述為每日觀察，明天再觀察馬卡南的感覺。

Lauri Markkanen 國王 爵士

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