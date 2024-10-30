聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／勇士3將缺陣落後20分 靠2大奇兵帶隊逆轉鵜鶘
勇士隊今天在主場迎戰鵜鶘隊，柯瑞（Stephen Curry）、維金斯（Andrew Wiggins）和梅爾頓（De'Anthony Melton）都因傷缺陣，先發陣容也換了3人。沒想到勇士克服最多20分落後，以124：106逆轉勝鵜鶘。
勇士將庫明加（Jonathan Kuminga）下放替補，先發陣容變成波傑姆斯基（Brandin Podziemski）、希爾德（Buddy Hield）、穆迪（Moses Moody），格林（Draymond Green）和傑克森-戴維斯（Trayce Jackson-Davis）。
首節勇士進攻當機只得14分，第二節開局鵜鶘乘勝追擊，取得20分領先。不過勇士替補球員華特斯（Lindy Waters III）扮演奇兵，拿下9分，帶隊打出12：2攻勢，勇士半場打完落後只剩4分。
第三節勇士火力徹底爆發，單節三分球14投9中，狂轟40分，反倒以8分領先結束這節。末節勇士神射手希爾德接管比賽，三分球4投全中，狂砍19分，鵜鶘最後2分43秒換上板凳球員，進入垃圾時間。
希爾德全場18投9中，其中三分球11投7中，攻下28分。華特斯得到21分8籃板4助攻，正負值+26全場最高。波傑姆斯基拿到19分5助攻，庫明加和穆迪也貢獻17分。
鵜鶘方面，威廉森（Zion Williamson）砍進31分8籃板，但發生7失誤。英格倫（Brandon Ingram）砍進30分，其餘球員得分都是個位數，防守大鎖瓊斯（Herbert Jones）還傷退。
球迷必看
▪ 洋基拒絕橫掃！單場炸裂3轟對道奇開魯閣逼出G5 世界大賽賽程一覽表
2024-25 NBA賽程與比分
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言