NBA／勇士3將缺陣落後20分 靠2大奇兵帶隊逆轉鵜鶘

勇士隊今天在主場迎戰鵜鶘隊，柯瑞（Stephen Curry）、維金斯（Andrew Wiggins）和梅爾頓（De'Anthony Melton）都因傷缺陣，先發陣容也換了3人。沒想到勇士克服最多20分落後，以124：106逆轉勝鵜鶘。

勇士將庫明加（Jonathan Kuminga）下放替補，先發陣容變成波傑姆斯基（Brandin Podziemski）、希爾德（Buddy Hield）、穆迪（Moses Moody），格林（Draymond Green）和傑克森-戴維斯（Trayce Jackson-Davis）。

首節勇士進攻當機只得14分，第二節開局鵜鶘乘勝追擊，取得20分領先。不過勇士替補球員華特斯（Lindy Waters III）扮演奇兵，拿下9分，帶隊打出12：2攻勢，勇士半場打完落後只剩4分。

第三節勇士火力徹底爆發，單節三分球14投9中，狂轟40分，反倒以8分領先結束這節。末節勇士神射手希爾德接管比賽，三分球4投全中，狂砍19分，鵜鶘最後2分43秒換上板凳球員，進入垃圾時間。

Buddy Hield TAKEOVER.



🎯 28 PTS

🎯 19 in the 4Q (25 in the 2H)

🎯 7 3PM@warriors come back from 20-down to win by 18 and start the season 3-1! pic.twitter.com/MbBXUe31mW — NBA (@NBA) 2024年10月30日

希爾德全場18投9中，其中三分球11投7中，攻下28分。華特斯得到21分8籃板4助攻，正負值+26全場最高。波傑姆斯基拿到19分5助攻，庫明加和穆迪也貢獻17分。

"DROPS THE SLEDGE HAMMER!" 💥



Lindy Waters III is puting on a SHOW in The Bay 🍿 pic.twitter.com/PyHXarxKU9 — NBA on TNT (@NBAonTNT) 2024年10月30日

鵜鶘方面，威廉森（Zion Williamson）砍進31分8籃板，但發生7失誤。英格倫（Brandon Ingram）砍進30分，其餘球員得分都是個位數，防守大鎖瓊斯（Herbert Jones）還傷退。

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