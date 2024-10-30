NBA／三巨頭缺二又遭罰款 76人主帥：只能想盡辦法打出好表現

七六人今年開季遭遇到傷病問題，原先預計組成三巨頭的安比德（Joel Embiid）、喬治（Paul George）與馬克西（Tyrese Maxey），至今只有馬克西正常出賽，對此總教練諾斯（Nick Nurse）表示，他也希望球員們可以保持健康。

安比德與喬治本季尚未出賽過，而七六人才因為對安比德的缺賽狀況說法不一，被聯盟罰款10萬美元（約320萬新台幣）。聯盟調查顯示，七六人球團並沒有違反球員參賽政策，不過球團的公開言論並沒有完整反映安比德實際的狀況。七六人總裁莫雷（Daryl Morey）以及總教練諾斯（Nick Nurse）的言論與安比德的健康狀況不一致，因此違反了NBA的規則。

安比德持續掛傷號，喬治也因骨頭挫傷缺陣，藍圖中的三巨頭得暫時靠馬克西扛下重擔。 路透

諾斯今天受訪表示，他當然希望球員可以健康出賽並拿出好表現，「我們也希望他們可以打完整季，對吧？我現在專注在完成我的工作，我要想辦法讓球隊在明晚盡可能打出好表現。」

下一場七六人對活塞的比賽，安比德與喬治依舊不會出賽，2人目前參加了部分團隊訓練，下週會再評估傷勢。 至於2人的復原狀況，諾斯不願透露細節，僅表示兩人的狀況更新都有公開，大家應該都知道了。

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