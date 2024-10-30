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NBA／上季因血栓遭釋出、被禁賽 湖人克洛科獲聯盟「解禁」

聯合新聞網／ 綜合報導
克洛科。 美聯社
克洛科。 美聯社

現年24歲的中鋒克洛科（Christian Koloko）上季遭暴龍隊釋出，還因血栓問題被聯盟禁止參賽與練球。不過湖人隊日前與他簽雙向合約，現在他也獲得聯盟出賽許可。

據《EPSN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，克洛科已獲得聯盟出賽許可，克洛科經紀人也證實，他本周將重新展開訓練。

克洛科大學時期曾獲選年度最佳防守球員，2022年選秀第33順位被暴龍選中，新秀賽季出賽58場，平均打13.8分鐘，得到3.1分2.9籃板1阻攻。

湖人目前先發中鋒是戴維斯（Anthony Davis），海斯（Jaxson Hayes）是主要替補，伍德（Christian Wood）和范德比爾特（Jarred Vanderbilt）還待在傷病名單，近日傳出有意交易來爵士隊長人凱斯勒（Walker Kessler）。

湖人

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