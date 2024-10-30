NBA／老鷹剛開季就遇傷兵潮 神射手波格丹諾維奇至少休1周
老鷹隊新賽季就碰上傷兵潮，球團今天宣布陣中射手波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）因腿筋傷勢，至少缺席1個月。
現年32歲的波格丹諾維奇開幕戰面對籃網隊後，就沒有出賽紀錄，今天進行非手術的治療，將在4周後重新接受評估。他上季出賽79場，平均得到16.9分3.4籃板3.1助攻，以37.4%命中率投進3顆三分球。
除了波格丹諾維奇外，昨天面對巫師隊時，後衛丹尼爾斯（Dyson Daniels）右髖屈肌拉傷，將缺席明天賽事；雷吉奇（Vit Krejci）右內收肌拉傷至少缺陣2周。
另外，前鋒杭特（De'Andre Hunter）也遭遇右膝關節發炎，後衛巴金（Kobe Bufkin）則是右肩半脫臼。
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