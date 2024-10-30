NBA／老鷹剛開季就遇傷兵潮 神射手波格丹諾維奇至少休1周

現年24歲的中鋒克洛科（Christian Koloko）上季遭暴龍隊釋出，還因血栓問題被聯盟禁止參賽與練球。不過湖人隊日前與他簽雙向合約，現在他也獲得聯盟出賽許可。 據《EPSN》知名記者查拉

2024-10-30 11:55