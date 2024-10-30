NBA／相隔1013天復出只打3場 公牛球哥又因右手腕傷勢缺陣
公牛隊「球哥」鮑爾（Lonzo Ball）本季終於傷癒復出，如今又傳出壞消息，他在昨天面對灰熊隊首節比賽中，扭傷右手腕，預計10天內重新評估傷勢。
現年27歲的鮑爾2022年1月傷後動了3次手術，本季才成功復出。昨天對灰熊是他本季第3戰，上場18分鐘得到6分6助攻，都創新高。
公牛球團不認為這次手腕傷勢會長期存在，但想觀察鮑爾接下來一周的狀況。球團對鮑爾上場時間有限制，且不會讓他打「背靠背」比賽。
鮑爾3場比賽場均打15.7分鐘，得到4.7分2.7籃板3.7助攻，今年是他4年8000萬美元合約的最後一年。
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