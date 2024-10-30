NBA／獨行俠與灰狼西冠後首度交鋒 愛德華空砍37分復仇失敗

38歲前鋒蓋伊（Rudy Gay）今天正式宣布退休，結束17年職業生涯。他最後一次例行賽上場是2022-23年效力爵士，去年夏天曾與勇士隊簽約，但開季前被裁掉。 蓋伊2006年第8順位被火箭隊選

2024-10-30 09:46