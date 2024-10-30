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NBA／獨行俠與灰狼西冠後首度交鋒 愛德華空砍37分復仇失敗
獨行俠與灰狼隊上季在西區冠軍賽交手，今天是兩隊本季首次正面交鋒，獨行俠靠著厄文（Kyrie Irving）砍下35分，終場以120：114險勝灰狼。
「蟻人」愛德華（Anthony Edwards）首節手感發燙，投進6顆外線，獨得24分，幫助灰狼取得12分領先。第2節獨行俠打出16：5攻勢反超比分，剩3分鐘時愛德華扭到腳踝，繫好鞋帶後繼續打；最後1分鐘唐西奇（Luka Doncic）膝蓋受傷，直接走回休息室，半場打完獨行俠以61：59領先。
第三節雙方頭號球星都繼續上陣，前半段只有1分差，獨行俠後半段打出9：2攻勢拉開差距，帶著11分領先進入末節。決勝節灰狼逐步追上分差，但厄文投進關鍵三分球，唐西奇再連砍5分，澆熄灰狼反撲氣焰。
厄文全場23投13中，得到35分5助攻，唐西奇27投10中，拿下24分8籃板9助攻。灰狼方面，愛德華（Anthony Edwards）全場20投12中，攻進37分6籃板，藍道（Julius Randle）有20分7籃板7助攻。
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