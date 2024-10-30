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NBA／蓋伊宣布退休結束17年生涯 06選秀梯只剩2人

聯合新聞網／ 綜合報導
38歲前鋒蓋伊宣布退休。 美聯社
38歲前鋒蓋伊宣布退休。 美聯社

38歲前鋒蓋伊（Rudy Gay）今天正式宣布退休，結束17年職業生涯。他最後一次例行賽上場是2022-23年效力爵士，去年夏天曾與勇士隊簽約，但開季前被裁掉。

蓋伊2006年第8順位被火箭隊選中，馬上被交易到灰熊隊。他效力灰熊7季，是灰熊隊史得分榜第5名，2012-13賽季被交易到暴龍隊，後來陸續效力過國王、馬刺和爵士隊，生涯共出賽1120場，平均有15.8分5.6籃板。

2006-07賽季至2020-21賽季只有4人場均都至少10分，包含蓋伊、詹姆斯（LeBron James）、安東尼（Carmelo Anthony）及保羅（Chris Paul）。

蓋伊今天在「The Players' Tribune」撰文寫道，「我需要讓自己冷靜下來，承認這一切都結束了。真正接受這個事實需要一段過程，老實說我現在仍會掙扎，有時看比賽，有些球員失誤，我真的會大喊：『我比那傢伙強太多了，在開玩笑嗎？』這場面不太好看。」

2006年選秀如今只剩第24順位的76人隊控衛羅瑞（Kyle Lowry），以及第35順位的快艇隊前鋒塔克（PJ Tucker）還在NBA。蓋伊認為，「我38歲了，對大多數人職業生涯來說，甚至還不到中期。從我的角度來看，我還有很多工作要做，我非常感激籃球生涯經歷的所有愛、智慧和友情。」

Rudy Gay

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