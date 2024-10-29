NBA／福克斯生涯1萬分里程碑 德羅展連破20分寫紀錄
面對戰力有落差的拓荒者，國王在福克斯（De'Aaron Fox）和德羅展（DeMar DeRozan）各拿24分、23分，沙波尼斯（Domantas Sabonis）也有16分13籃板7助攻雙十貢獻，從比賽開始就掌握領先優勢，最多贏到26分，以111比98輕鬆獲勝。比賽過後，國王主場也點亮光束來致敬已逝的名人堂球星華頓（Bill Walton）。
福克斯在這場比賽正式達成生涯10000分里程碑，成為隊史第5位累積此成就的球員，前4人分別是「大O」羅伯森（Oscar Robertson）的22009分、特威曼（Jack Twyman）的15840分、李奇蒙（Mitch Richmond）的12070分、阿奇巴德（Tiny Archibald）的10894分。
以福克斯上季拿到1966分來推算，本季結束他有望將排名往上提升一個席次，2年後有機會超越李奇蒙和特威曼，名列隊史第2；如果他能夠與國王談成續約，挑戰兩萬分和「大O」的紀錄將指日可待。
另一方面，本季轉戰沙加緬度的德羅展，依然維持他高產量的得分表現，開季3場比賽至少都有20分進帳，成了「大O」羅伯森與韋伯（Chris Webber）之後第3位有此表現的國王球員。
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