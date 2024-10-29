NBA／不尬意「輸的感覺」？路人王普里查德三分產量炸裂 傲視綠衫軍

沒有傲人體能天賦和身高優勢的塞爾蒂克後衛普里查德（Payton Pritchard），因為外型的關係，看起來就像一般走在你我身邊體型稍高的路人，甚至前幾年他跑去看夏季聯賽都還被保全攔下來。

2020年選秀會上被綠衫軍慧眼獨具以首輪第26順位選進之後，普里查德憑藉著不斷的積極苦練，逐漸立足這個最高殿堂的大舞台，成了球隊不可獲缺的重要力量；他也在2023年夏天簽下4年3000萬美元的合約，更協助球隊拿下總冠軍。

在今天對強權公鹿的比賽中，普里查德替補上場宛如脫韁野馬無人能擋，轟進生涯單場次高8顆三分球，獨拿28分5籃板3助攻2抄截，幫助塞爾蒂克以11分之差勝出，保持開季不敗之身。

Payton Pritchard ties the @celtics franchise record for 3s off the bench (8).



Jaylen Brown drops 30.



The defending champs move to 4-0. 🍀 pic.twitter.com/CPFfEVuFl1 — NBA (@NBA) 2024年10月29日

「他的表現已經足以說明一切，我們今天就是靠他來打。他就像一名殺手，如果你疏忽他，沒有好好去盯防他，他會讓你付出代價。」布朗（Jaylen Brown）賽後稱讚了小老弟。

哈勒戴（Jrue Holiday）也表示：「如果普里查德能夠獲得足夠的上場時間和機會，他有能力在其他球隊勝任先發的工作。」總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）同樣肯定普里查德的競爭態度，「我喜歡他的表現。」

統計顯示，普里查德本季至今已經命中19記三分球，在外線火力最狂放的塞爾蒂克陣中領先群雄，而他開季這4場都是替補身分，平均上場時間僅排第6多。此外，普里查德目前總得分和三分命中數都排在聯盟替補球員中第一。

「球迷會支持很可能是我看起來就像個普通人。我想給那些天賦普通，身高不高的人帶來希望。我不是那種運動能力天賦很強的球員，但透過艱苦的努力訓練你也可以打出表現，」普里查德說，「我永遠都不想要輸，即使是賽前放鬆的投籃練習我也不想認輸。我很可能是球隊競爭意識最強的人，我痛恨輸球。」

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