NBA／在家鄉球迷面前「父子同台」？詹姆斯：會很特別

湖人隊開季打出3連勝，但今天作客太陽隊主場，詹姆斯（LeBron James）差點中斷連1226場得分上雙記錄，最終湖人以105：109落敗。湖人下一戰將造訪詹皇家鄉球隊騎士主場，詹皇直呼能與大兒子布朗尼（Bronny James）在家鄉出賽很特別。

詹姆斯前一戰面對國王隊，末節3分鐘狂砍16分，帶隊逆轉勝。沒想到這場狀態低迷，全場14投3中，只拿到11分，正負值-17是全隊最差。詹姆斯賽後透露自己生病喉嚨癢，他強調，「我們是一支競爭心很強的球隊，沒人對輸球感到開心。」

湖人下一戰對手是開季4勝0敗的騎士，詹姆斯認為，「東區客場之旅第一場總是很困難，我們知道他們過去一兩年做到的事，感覺他們比上季又更進步，也有新教練團。他們表現很好，有很棒的先發陣容，板凳球員也很適合。」

當被問到是否會想像與布朗尼在家鄉球迷面前打球，詹姆斯回答，「不會，但能與兒子一起在那座球場跑動當然很特別，我在那效力11年，布朗尼也在那座球場度過許多時光。」

布朗尼開幕戰登場，與詹姆斯完成史上首次「父子同台」成就。不過他接下來3場都沒有上場機會，預計在這波客場5連戰結束後，前往發展聯盟練功。

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