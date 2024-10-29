NBA／詹皇打鐵命中率寫17年來最慘 連主帥都忍不住爆粗口

湖人今在客場以105：109不敵太陽，中斷開季3連勝，當家球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）今表現不佳，全場僅繳出11分，命中率寫下個人17年以來最低，第二節的一次24秒違例更讓主帥瑞迪克（JJ Redick）氣到爆粗口。

39歲的詹姆斯今天手感相當冰冷，上場36分鐘14投僅3中，三分球5投2中，罰球6罰僅3中，進帳11分，另有8助攻5籃板1抄截，但也發生2次失誤。且根據《StatMamba》指出，詹姆斯今天整體命中率僅有21.4%，創下他自2007-08賽季開幕戰的最低命中率。

“SHOOT THE FU**ING BALL!”



Los Angeles Lakers head coach JJ Redick to LeBron James after a 24-second shot clock violation 😳🗣️



First time we’ve ever seen a coach say this to LeBron? 🤔 pic.twitter.com/fCEjY5PbE7 — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) 2024年10月29日

不只進攻端當機，在第二節剩3.3秒時，詹姆斯接到隊友傳球，但他卻選擇往內切而非立即出手，休息區的新教頭瑞迪克氣到大喊：「快投啊！」還爆了粗口。就連運動社群媒體《Courtside Buzz》都寫道：「這是我們第一次看到有教練敢這樣隊詹姆斯說話的嗎？」

詹姆斯的低迷在賽後訪問或許可以找到解答，他的聲音不僅沙啞還有嚴重鼻音，顯然有感冒跡象，他也透露症狀是從上周六就開始。

而同樣身為球隊老將，36歲的太陽球星杜蘭特（Kevin Durant）今上場38分鐘，20投11中，砍下全場次高的30分，外帶8籃板4助攻4火鍋，為NBA史上開季連續4場都拿下25分以上的最老球員。

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