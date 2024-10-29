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NBA／K湯3戰15記外線破紀錄 獨行俠厄文讚：讓事情更簡單
湯普森（Klay Thompson）本季轉戰獨行俠隊後有好開局，今天獨行俠在主場以110：102擊退爵士隊，湯普森飆進4記三分球，貢獻18分，還創下一項聯盟新紀錄。
湯普森全場15投7中，其中三分球11投4中。他轉隊後前3戰累積投進15顆三分球，是聯盟史上最多紀錄。
獨行俠一哥唐西奇（Luka Doncic）狀況不佳，全場22投5中，攻下15分9籃板8助攻。總教練基德（Jason Kidd）談到唐西奇與湯普森之間的化學反應，「湯普森得到很多空檔，唐西奇必須習慣湯普森，湯普森也要習慣他。隨著他們配合時間增加，只會看到他們關係越來越好。」
厄文（Kyrie Irving）拿下全隊最高的23分9助攻，他受訪時談到與湯普森打球的感受，「這肯定會讓事情變得更簡單，而且他是一名高水準思想家。」
爵士不僅苦吞開季3連敗，前鋒漢崔克斯（Taylor Hendricks）還受重傷退場，預計整季報銷。厄文也為漢崔克斯祈禱，「我把手放在他的肩上，確定他很震驚，為他祈禱，為他的家人祈禱，祈禱他能變得更強大。」
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