NBA／湖人第二節只拿14分輸球 戴維斯爆料瑞迪克「很生氣」

今年接下湖人隊兵符的總教練瑞迪克（JJ Redick），正式開季前就曾預測，如果輸球「會讓我瘋掉」，今天湖人就迎來第一場敗仗，以105：109敗給太陽隊。湖人大將戴維斯（Anthony Davis）證實，新教頭對於輸球結果十分在意，「他很生氣。」

帶著3連勝到鳳凰城的湖人，開賽前7分鐘就打出26：8攻勢，但第二節僅拿14分，加上對太陽球星杜蘭特（Kevin Durant）包夾太猶豫，成瑞迪克檢討的兩點落敗主因。

「我們不該出現一節只拿14分。」瑞迪克將球隊貧攻表現攬到自己身上，他表示自己有部分責任，「我應該確保我們的進攻表現良好。」

瑞迪克提到，球隊第二節狀態有些隨便，中場休息時有進行檢討，為了打出高水準的進攻，必須多跑動、多傳導，球員下半場就有出色表現，「第二節真的對我們太傷了。」

瑞迪克賽後召集球員談話，飆出4字髒話，里夫斯（Austin Reaves）認為這是教頭求勝心的展現，「他的熱情提升到另個層次，你可以看出來，他每一天的每一秒都希望團隊更進步。」

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