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NBA／狀元榜眼對決太冷清！庫茲瑪大復活聯手波爾 巫師險勝老鷹
老鷹主場迎戰巫師，也是今年選秀狀元里薩赫（Zaccharie Risacher）和榜眼薩爾（Alex Sarr）的正面交鋒，不過兩人表現平凡吸睛有限，反倒是開季低迷的庫茲瑪（Kyle Kuzma）終於找回感覺，命中5記三分球，攻下25分11籃板7助攻，搭配波爾（Jordan Poole）26分、基斯佩特（Corey Kispert），巫師最後時刻擋下老鷹的進攻，以121比119驚險勝出，拿到賽季首勝。
老鷹原本前兩節結束還握有7分領先優勢，但庫茲瑪下半場狂砍20分，帶動球隊完成反撲。不過要注意的是，庫茲瑪在比賽剩下2分鐘左右被帶到休息室，之後未再回來。
加上這場比賽，波爾已經連3場至少都有22分5助攻表現，目前在4項主要進攻數據中均名列球隊榜首，三分命中率高達61.5%。
巫師全場轟進平隊史紀錄的21顆三分球，其中13球現在下半場，彌補了上半場13次失誤所造成的傷害。
錯過最後逆轉三分球機會的楊恩（Trae Young），此戰得到14分13助攻8籃板，開季4場已有3場助攻達雙位數，在助攻榜上僅次於哈登（James Harden）；強森（Jalen Johnson）拿到生涯新高29分，另外還有12籃板7助攻。
里薩赫先發打了26分鐘，8投1中僅4分3籃板1助攻，但有2次抄截和2次阻攻；薩爾則是先發27分鐘，11投3中拿到7分9籃板2阻攻1抄截1助攻，兩人可說是半斤八兩。
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