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NBA／爵士20歲前鋒右腿骨折變形嚇壞全場 預計整季報銷
爵士隊20歲前鋒漢崔克斯（Taylor Hendricks）今天在比賽中無碰撞情況下滑倒，右腿骨折變形，嚇壞所有球員及球迷。
第3節還剩5分多鐘時，漢崔克斯回防時不慎滑倒，倒地後右腿往後反折變形，畫面相當恐怖，球員及球迷們面色凝重，漢崔克斯在醫護人員協助下，被送上擔架帶往醫院治療。
獨行俠隊本場比賽以110：102擊敗爵士，據《ESPN》記者麥克馬洪（Tim MacMahon）報導，漢崔克斯預計本季報銷。爵士總教練哈迪（Will Hardy）賽後表示，「這真的很難讓人接受。他付出很多努力，是個很棒的孩子，我們現在真的只關注他的健康，幫助他保持積極心態，為他的復健之路打氣，這就是體育競賽令人沮喪的時刻。」
爵士球團賽後宣布，會在適當時間點，提供漢崔克斯傷勢的新消息。漢崔克斯是爵士2023年選進的前鋒，身高206公分，上季出賽40場，平均有7.3分4.6籃板，三分球命中率37.9%。
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