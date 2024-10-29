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NBA／穆雷關鍵拉竿上籃逼進延長 約柯奇轟40分金塊終於開胡

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
約柯奇連兩戰攻破40分。 美聯社
約柯奇連兩戰攻破40分。 美聯社

作客多倫多的金塊依然無法擺脫開季不順的困境，第四節剩下2分17秒時甚至還落後多達10分，眼看就要吞下3連敗，不過約柯奇（Nikola Jokic）挺身而出獨拿6分，布勞恩（Christian Braun）和衛斯特布魯克（Russell Westbrook）也補上5分，更重要的是，「大心臟殺手」穆雷（Jamal Murray）竟在最後0.3秒突破上演高難度拉竿上籃放進追平分，硬是將比賽逼進延長。

躲過一劫的金塊彷彿撥雲見日，約柯奇在延長賽主宰戰局攻下7分，幫助金塊取得8分領先，雖然巴瑞特（RJ Barrett）和米契爾（Davion Mitchell）聯手追回7分，但最後三分球失手，後續補籃也沒能命中，本季走得跌跌撞撞的金塊歷經千辛萬苦才以127比125險勝，賽季勝場開胡。

上季也不過3場得分超過40分的約柯奇，向來不會刻意追求高分，而是以串聯全隊優先，但包含今天又拿下40分10籃板4助攻2阻攻在內，開季3戰已經2場破40分，顯現球隊進攻狀態面臨不小麻煩。

根據統計，約柯奇成為2009年的「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）之後首位連兩場至少40分的金塊球員。

布勞恩拿下17分，葛登（Aaron Gordon）16分11籃板8助攻；穆雷雖然是追平比分的功臣，但其進攻狀態依然起伏，20投6中得到17分9籃板7助攻，另一位狀況低迷的波特（Michael Porter Jr.）則是12投6中獲得13分。替補的衛斯特布魯克進帳9分。

暴龍陣中6人至少拿到15分，巴恩斯（Scottie Barnes）在第四節最後遭肘擊右眼痛苦倒地，被迫退場治療，也影響了暴龍延長賽的發揮，他得到21分12籃板9助攻5抄截；巴瑞特20分，伯爾特（Jakob Poeltl）16分19籃板。

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