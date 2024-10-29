NBA／布克、杜蘭特合轟63分 太陽克服18分落後賞湖人首敗

帶著開季3連勝造訪鳳凰城的湖人隊，首節在禁區大將戴維斯（Anthony Davis）單節16分攻勢下取得最多18分領先，但第二節優勢就花光，加上當家球星詹姆斯（LeBron James）14投僅3中拿11分，讓太陽第二節末逆轉，在杜蘭特（Kevin Durant）和布克（Devin Booker）聯手轟下63分下以109：105留下主場勝利。

戴維斯開賽前5分鐘就攻下7分，助隊打出17：8的開節攻勢，接續他又連攻進兩球，加上里夫斯（Austin Reaves）外線開火，湖人第一節還有5分15秒就取得26：8優勢。總計戴維斯首節上場9分鐘，11投7中攻下16分、4籃板，助隊取得34：25領先。

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太陽第一節末在杜蘭特領軍下追分，第二節再打出9：2的開節攻勢縮小差距，節末再打出16：4猛攻，半場打完太陽反取得50：48領先。

湖人當家球星詹姆斯手感雖差，但有里夫斯和八村壘挺身而出，三節打完湖人仍有83：76優勢，但太陽第四節打出10：1攻勢逆轉比數，拉鋸戰中取得微幅領先。

最後1分59秒，詹姆斯飆進三分彈，除助湖人將比分追到104：105，本場比賽得分也達到兩位數，繼續延續連續兩位數得分場次，來到1226場；最後6.4秒湖人落後3分，詹姆斯站上罰球線，他第一罰進球後第二罰選擇故意不進，但湖人沒能掌握到進攻籃板，比爾0.8秒罰進保險分，最終太陽就以109：105完成逆轉勝，也賞給湖人本季首敗。

布克今天轟下全場最高33分，杜蘭特也有30分、8籃板，聯手助隊留下勝利；湖人以戴維斯29分、15籃板最佳，八村壘20分、10籃板，里夫斯三分球9投5中攻下23分。

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