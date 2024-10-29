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NBA／葛蘭德豪取34分 騎士逆轉尼克收開季4連勝

聯合新聞網／ 綜合報導
葛蘭德(右)。 路透
葛蘭德(右)。 路透

騎士隊開季取得3連勝，今天面對強敵尼克隊，靠著控衛葛蘭德（Darius Garland）豪取34分，終場以110：104逆轉贏球，收下開季4連勝。

尼克首節只得18分，第二節打出一波16：5攻勢反超比分，上半場打完反而領先7分。第三節尼克乘勝追擊，一度取得13分領先，但騎士打出11：4攻勢，追到4分差。

末節葛蘭德大爆發，連2顆三分球後拉開到8分差，隨後尼克追分不成，騎士收下勝利。葛蘭德單節獨得15分，還有2抄截和2阻攻的精采防守發揮。

葛蘭德全場19投12中，砍進34分，米契爾（Donovan Mitchell）拿到25分，莫布里（Evan Mobley）貢獻17分8籃板3阻攻，艾倫（Jarrett Allen）有15分15籃板。

尼克方面，布朗森（Jalen Brunson）得到21分7助攻，布里吉斯（Mikal Bridges）19分6籃板，哈特（Josh Hart）拿下16分13籃板，唐斯（Karl-Anthony Towns）攻下13分10籃板，6犯提前離場。

尼克 騎士

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