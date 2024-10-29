快訊

台中父送小孩上學「家門前被砍3刀」 嫌犯搭計程車逃離現場

康芮恐成57年來首登陸秋颱 當年台灣慘迎雙強颱「前後只差1個月」

男子雙手雙腳遭綁疑受虐毆打致死 棄屍台南東山急水溪草叢

NBA／籃網西蒙斯開季身體健康 「背靠背」仍開啟輪休模式

聯合新聞網／ 綜合報導
籃網隊球星西蒙斯。 路透
籃網隊球星西蒙斯。 路透

籃網隊球星西蒙斯（Ben Simmons）開季身體健康，前3場比賽都有出戰，但如今有消息指出，他因傷勢管理，下一場比賽將缺陣。

據《紐約郵報》記者路易斯（Brian Lewis）報導，籃網下一戰對金塊，西蒙斯不會上場，不過他沒有受傷，是因為背部傷勢管理，為了漫長賽季，季初就輪休。

籃網打完金塊隊後，隔天就要與灰熊交手，這是籃網本季首次「背靠背」賽程，西蒙斯首戰預計休息，第2戰有可能上場。

本季是西蒙斯合約年，雖然他身體健康，但在場上仍打得相當客氣，前3戰只出手12次，場均5分5.7籃板5.7助攻。昨天他在場上放棄快攻得分機會，又遭受許多球迷批評。

Ben Simmons 籃網

相關新聞

NBA／布克、杜蘭特合轟63分 太陽克服18分落後賞湖人首敗

帶著開季3連勝造訪鳳凰城的湖人隊，首節在禁區大將戴維斯（Anthony Davis）單節16分攻勢下取得最多18分領先，...

NBA／T-Mac後首見飆分秀！魔術班凱羅轟50分：快累死了

魔術核心大將班凱羅（Paolo Banchero）面對溜馬大發神威，全場26投16中包含三分球9投3中、22罰15中，狂轟生涯新高50分，外加13籃板9助攻2阻攻的準大三元表現，帶領魔術在主場以119

NBA／泰托姆奪單周最佳球員 再率綠衫軍宰公鹿奪開季4連勝

巴黎奧運淪為「跑龍套」角色的塞爾蒂克隊球星泰托姆（Jayson Tatum），新賽季用成績說話，他率隊打出開季3連勝，場...

NBA／穆雷關鍵拉竿上籃逼進延長 約柯奇轟40分金塊終於開胡

作客多倫多的金塊依然無法擺脫開季不順的困境，第四節剩下2分17秒時甚至還落後多達10分，眼看就要吞下3連敗，不過約柯奇（Nikola Jokic）挺身而出獨拿6分，布勞恩（Christian Brau

NBA／葛蘭德豪取34分 騎士逆轉尼克收開季4連勝

騎士隊開季取得3連勝，今天面對強敵尼克隊，靠著控衛葛蘭德（Darius Garland）豪取34分，終場以110：104逆轉贏球，收下開季4連勝。 尼克首節只得18分，第二節打出一波16：5攻勢

NBA／籃網西蒙斯開季身體健康 「背靠背」仍開啟輪休模式

籃網隊球星西蒙斯（Ben Simmons）開季身體健康，前3場比賽都有出戰，但如今有消息指出，他因傷勢管理，下一場比賽將缺陣。 據《紐約郵報》記者路易斯（Brian Lewis）報導，籃網下一戰

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。