NBA／籃網西蒙斯開季身體健康 「背靠背」仍開啟輪休模式

籃網隊球星西蒙斯（Ben Simmons）開季身體健康，前3場比賽都有出戰，但如今有消息指出，他因傷勢管理，下一場比賽將缺陣。

據《紐約郵報》記者路易斯（Brian Lewis）報導，籃網下一戰對金塊，西蒙斯不會上場，不過他沒有受傷，是因為背部傷勢管理，為了漫長賽季，季初就輪休。

籃網打完金塊隊後，隔天就要與灰熊交手，這是籃網本季首次「背靠背」賽程，西蒙斯首戰預計休息，第2戰有可能上場。

本季是西蒙斯合約年，雖然他身體健康，但在場上仍打得相當客氣，前3戰只出手12次，場均5分5.7籃板5.7助攻。昨天他在場上放棄快攻得分機會，又遭受許多球迷批評。

Ben Simmons is still afraid to score lol



Come on, bro! pic.twitter.com/MVR71jI1am — Oh Yes He Did (@OhYesHeDid24) 2024年10月28日

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