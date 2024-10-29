NBA／湖人3連勝仍對陣容不滿足 傳有意爵士禁區門神凱斯勒
湖人隊開季打出3連勝佳績，不過根據隨隊記者布哈（Jovan Buha）報導，他們還想增添陣容深度，看上爵士隊禁區門神凱斯勒（Walker Kessler）。
布哈指出，「我覺得凱斯勒是一個湖人感興趣的名字，這很合理，他們可以讓2個大個子一起先發，或是在特定對戰組合中，比賽尾聲用雙大陣容。另外，格蘭特（Jerami Grant）、布朗（Bruce Brown）、芬尼-史密斯（Dorian Finney-Smith）和強森（Cam Johnson）都是湖人先前追求過或感興趣的對象。」
湖人目前先發中鋒是戴維斯（Anthony Davis），海斯（Jaxson Hayes）是主要替補長人，范德比爾特（Jarred Vanderbilt）和伍德（Christian Wood）還待在傷病名單。
凱斯勒上季出賽64場，平均得到8.1分7.5籃板，還有2.4阻攻。本季是他新秀合約第3年，只有290萬美元，下賽季薪水則是490萬美元。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言