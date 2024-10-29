NBA／湖人3連勝仍對陣容不滿足 傳有意爵士禁區門神凱斯勒

湖人隊開季打出3連勝佳績，不過根據隨隊記者布哈（Jovan Buha）報導，他們還想增添陣容深度，看上爵士隊禁區門神凱斯勒（Walker Kessler）。

布哈指出，「我覺得凱斯勒是一個湖人感興趣的名字，這很合理，他們可以讓2個大個子一起先發，或是在特定對戰組合中，比賽尾聲用雙大陣容。另外，格蘭特（Jerami Grant）、布朗（Bruce Brown）、芬尼-史密斯（Dorian Finney-Smith）和強森（Cam Johnson）都是湖人先前追求過或感興趣的對象。」

湖人目前先發中鋒是戴維斯（Anthony Davis），海斯（Jaxson Hayes）是主要替補長人，范德比爾特（Jarred Vanderbilt）和伍德（Christian Wood）還待在傷病名單。

凱斯勒上季出賽64場，平均得到8.1分7.5籃板，還有2.4阻攻。本季是他新秀合約第3年，只有290萬美元，下賽季薪水則是490萬美元。

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