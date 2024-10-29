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NBA／沒上場也能被吹技術犯規！安比德揮毛巾被聯盟補哨
76人隊當家球星安比德（Joel Embiid）昨天對上溜馬隊沒上陣，不料在場下當啦啦隊也能領到技術犯規，聯盟今天宣布安比德最後16.4秒揮舞毛巾，干擾溜馬後衛奈哈德（Andrew Nembhard）的罰球，被判一次技術犯規。
受左膝傷勢影響，安比德開季3場都沒能上陣，不過昨天他仍在場邊力挺隊友，正規賽讀秒階段更在場邊揮起毛巾。當時76人以114：111領先，奈哈德罰球失手後，站在靠近底線的安比德再度揮起毛巾慶祝，不過當下裁判並沒有任何哨音。
NBA今天公布最後2分鐘報告，內容提到安比德最後16秒的動作試圖干擾對手罰球，應該被吹技術犯規。
76人兩大球星安比德和喬治（Paul George）開季都有傷在身，不過昨天在馬克西（Tyrese Maxey）狂轟45分領軍下，延長賽帶走勝利。
30歲的安比德去年只有出賽39場比賽，場均繳出34.7分、11.0籃板和5.6助攻，接續76人將在台灣時間周四出戰活塞隊，安比德能否迎接新賽季首戰還未可知。
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