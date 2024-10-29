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NBA／泰托姆奪單周最佳球員 再率綠衫軍痛宰公鹿奪開季4連勝
巴黎奧運淪為「跑龍套」角色的塞爾蒂克隊球星泰托姆（Jayson Tatum），新賽季用成績說話，他率隊打出開季3連勝，場均更有33分、6.3助攻、1.3抄截表現，獲選聯盟今天公告的東區單周最佳球員。
泰托姆助隊開季接連擊敗尼克隊、巫師隊和活塞隊，場均外線命中率更高達4成86，這也是他生涯第11度獲選東區周最佳球員。
頂著剛獲得的個人獎，泰托姆今天主場面對「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、里拉德（Damian Lillard）領軍的公鹿隊，儘管16投僅6中拿15分，但有8籃板、4助攻挹注，衛冕軍也以119：108擊退公鹿，收下開季4連勝。
開季第一周的西區最佳球員由湖人隊禁區大將戴維斯（Anthony Davis）獲得，助湖人打下開季3連勝的戴維斯，單周3戰也有場均34.0分、11.0籃板成績單。
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