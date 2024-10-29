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NBA／灰熊中鋒砲塔開季表現佳 獲4年正式合約肯定
灰熊隊26歲中鋒砲塔赫夫（Jay Huff）開季表現出色，球團今天將雙向合約轉為4年合約，灰熊正式球員名單達15人。
赫夫身高216公分，參加2021年選秀會落選，隨後陸續效力湖人、巫師和金塊，今年則轉戰灰熊。
赫夫開季進入輪換陣容，主要擔任新秀中鋒周志豪（Zach Edey）的替補，3場比賽平均打19分鐘，能得到13分3.3籃板1.7阻攻，三分命中率57.1%。
灰熊日前已經將替補控衛小皮本（Scotty Pippen Jr）雙向合約轉為4年約，他繳出場均10分7.7助攻3.7籃板的優異成績。
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