NBA／灰熊中鋒砲塔開季表現佳 獲4年正式合約肯定

熱火隊傳奇球星韋德（Dwyane Wade）的銅像日前於熱火主場揭幕，韋德本人與家人也親自到場見證，但雕像被球迷認為根本不像韋德，也出現了許多迷因。對此韋德幽默回應：「我也可以在球場外站著讓你們拍。」

2024-10-29 10:00