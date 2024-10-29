NBA／韋德不介意新雕像與本人差異 大氣回應：它只是個藝術品

熱火隊傳奇球星韋德（Dwyane Wade）的銅像日前於熱火主場揭幕，韋德本人與家人也親自到場見證，但雕像被球迷認為根本不像韋德，也出現了許多迷因。對此韋德幽默回應：「我也可以在球場外站著讓你們拍。」

這尊雕像是為了紀念韋德在2008-09賽季對陣公牛隊時的經典場面，韋德在抄截後完成一記「騎馬射箭」的絕殺三分，隨後對著全場球迷雙手指地，奮力大喊：「這是我的主場！」正是該雕像所刻下的動作。該場比賽他砍下48分，成為生涯的經典賽事之一。

This is Wade's house. pic.twitter.com/gM80oh7iFd — Miami HEAT (@MiamiHEAT) 2024年10月27日

維德在面對這尊褒貶不一的雕像時說道：「如果想讓雕像看起來像我，不如我就站在球場外面讓你們拍吧。」不只展現了自己的幽默，也體現了風度，「它不需要看起來像我，它只不過是在紀念某個時刻的藝術品而已。」

韋德一同參與了自己的雕像揭幕，不過雕像不自然的表情被人評為根本不像韋德本人。 路透

「我關心這件事，但我不在意雕像。」韋德說道，「每個人都有自己的觀點，請多談論我們，多談論雕像，來看看它，或者拍拍照，甚至傳些梗圖都好。」維德也認為，這世上有雕像紀念的人並不多，也沒什麼人知道雕像的製作過程，所以能被以這樣的方式留念很不可思議。

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