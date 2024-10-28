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NBA／火力大解放問鼎年度MVP 戴維斯：新戰術幫了我很多

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
31歲的戴維斯開季3戰火力如猛虎出閘，成為聯盟首位總得分破百的球員。 路透社
31歲的戴維斯開季3戰火力如猛虎出閘，成為聯盟首位總得分破百的球員。 路透社

在「球給AD」和新任主帥瑞迪克（JJ Redick）強化進攻系統的優勢下，31歲的戴維斯（Anthony Davis）開季3戰火力如猛虎出閘，成為2005-06年賽季的布萊恩（Kobe Bryant）之後，首位開季前3戰至少都轟進30分的湖人球員，也是聯盟首位總得分破百的球員。

3場比賽下來，戴維斯場均攻下34.0分11.0籃板3.3助攻1.7抄截2.3阻攻，投籃命中率高達57.1%，三分命中率也有40.0%的水準，罰球命中率80.0%，搭配湖人久違的3連勝表現，戴維斯一躍而成年度MVP的強力競爭者。

「和上季相比，戴維斯打得更有侵略性了，而且他在傳球方面更加出色。我認為對手現在很難防住他。」八村壘（Rui Hachimura）表示。

就在見證戴維斯生涯首次帶隊贏過沙波尼斯（Domantas Sabonis）的戰役之後，湖人傳奇球星渥錫（James Worthy）也讚嘆戴維斯的身體狀態非常棒。「很多中鋒會用身體對抗在對位戴維斯取得優勢，這是我看過戴維斯表現最好的一次。他現在非常強壯，身體狀態很好。你可以看到他的肌肉，他現在打球非常有力量，而且主動出擊。能看到他這樣打球真的太好了。」

對於自己開季的強勢發揮，戴維斯歸功於瑞迪克的戰術配置。「他的新戰術幫了我很多，也幫到了其他人。我現在打球的感覺，就是球場空間大了許多。球隊現在也打得很快樂，我們即使落後仍會堅持比賽計畫。」

季前曾表達要將戴維斯視為球隊的進攻核心，瑞迪克在這3場比賽中確實進一步解放了這位超級全能長人。「我們需要讓戴維斯知道他會拿到球權，即使場上狀況出現混亂，球也會回到他手上，這有助於提升他的信心和耐心。他現在對比賽有一種自信和舒適感。」

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