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NBA／0分過後誓言苦練跳投 哈利伯頓失手關鍵罰球：我不像我自己

聯合新聞網／ 綜合外電報導
哈利伯頓開季表現低迷。 法新社
哈利伯頓開季表現低迷。 法新社

先前面對東區假想敵之一的尼克，溜馬整整輸了25分，當家球星哈利伯頓（Tyrese Haliburton）上場26分鐘8投0中一分未得的窘態也引發熱議。為此，哈利伯頓誓言要發憤圖強，努力訓練投籃，讓自己變得更好。

「我們錯失了很多投籃，這一切都起於我，」哈利伯頓說，「我不會因為這樣驚慌失措。我會去健身房，我會進行投籃訓練，我們都會練習投籃，做好對費城比賽的準備。我會得到很多出手機會，我會做好準備。」

哈利伯頓開季前兩場比賽26投6中，三分球更是16投僅1中，完全找不到準星，似乎還迷失在奧運場下的板凳之旅；就傳球方面也只送出9次助攻，毫無聯盟新科助攻王的本色。

在今天對陣容殘缺76人的比賽中，哈利伯頓雖然在第四節結束前「好運上門」命中關鍵三分球，將比賽逼進延長，但在溜馬最後讀秒階段落後兩分之際，被犯規的哈利伯頓站上罰球線卻是頂不住壓力，第1罰落空，只能被迫利用第2罰失手來創造補籃機會，結果沒有搶到進攻籃板，溜馬在自家開幕戰飲恨，吞下2連敗。

哈利伯頓18投8中拿到22分4籃板2助攻，看起來是比前兩戰好一些了，不過仍完全被怒轟45分的馬克西（Tyrese Maxey）比下去。

哈利伯頓賽後坦言，現在的他完全不像自己，「我們在終結比賽這方面做得很糟糕，這是必須解決的問題。我們還有79場例行賽要打，雖然比賽結果如此，但明天太陽仍然會升起，我們會有新的機會去競爭。」

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