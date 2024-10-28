TPBL／戰神全新商品曝光 主場開幕戰開賣

甫結束兩場客場賽事的台北台新戰神隊，11月2日將迎接主場首戰，球團今天宣布推出秋冬商品、童趣小物及生活用品，將於11月2日主場開幕戰首日開賣，號召所有戰友換上新裝進場應援，穿出屬於自己的戰神風格，一同捍衛主場。

戰神新賽季推出多款兼具設計感與實用性的商品，讓球迷能在日常生活中與戰神同行。秋冬系列首推多款帽Tee與長袖棉Tee，以及不同配色球帽，滿足各式穿搭需求，其中最具特色為TAIPEI城市寬版帽Tee及戰神CAPITAL水洗大學Tee，展現十足台北城市意象。

此次形象照特別選在大稻埕拍攝，展現傳統與現代交融之美，大稻埕為臺北的重要商業與文化重鎮，透過城市系列服裝呼應臺北過去到現在身為首都的繁榮與活力，藉由籃球傳遞臺北城市魅力。陳文宏首次遊歷大稻埕老街，他說：「過去都是在碼頭貨櫃市集，第一次走入老街，覺得古色古香的建築物很美，搭配CAPITAL更有城市感覺，希望今年能把冠軍留在台北，讓戰友們這件衣服出去能更感驕傲。」

全款商品將於11月2日主場首賣，隊長林宜輝喊話：「期待戰友們主場加油的氣勢，一起TWO FOR ONE並肩拿下本季首勝。」回顧戰神隊史首勝也於去年主場開張，於該場比賽突破個人得分新高的丁聖儒也不約而同說：「相信有戰友的加油聲加持，我們一定能拿下勝利。」

戰神上季成軍就一舉闖進總冠軍賽，新賽季雖面臨單節當機問題，戰神總教練許皓程也正面看待，「呆總」說：「能於球季初發現問題，持續溝通調整，全力備戰緊接而來的主場賽事。」 戰神推出秋冬商品、童趣小物及生活用品，將於11月2日主場開幕戰首日開賣。圖／戰神提供 戰神推出秋冬商品、童趣小物及生活用品，將於11月2日主場開幕戰首日開賣。圖／戰神提供 戰神推出秋冬商品、童趣小物及生活用品，將於11月2日主場開幕戰首日開賣。圖／戰神提供

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