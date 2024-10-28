NBA／害怕得分還是不願想起？籃網西蒙斯又放棄投籃 主播：看不下去

籃網隊球星西蒙斯（Ben Simmons）本季帶著健康身體出賽，但進攻欲望超級低。今天他抄球成功後，連續放棄2次進攻機會，將球傳給隊友，轉播單位主播也看不下去。

2021年西蒙斯還效力76人隊，季後賽第二輪搶七大戰與老鷹隊交手，西蒙斯在籃下有超大空檔，卻把球傳給隊友，錯失追平機會，最終也輸球。隊友安比德（Joel Embiid）當下傻眼攤手，賽後直呼這是比賽轉捩點，西蒙斯則宣稱怕被蓋火鍋，引發許多球迷批評。

如今西蒙斯老毛病又犯，今天與公鹿隊交手，比賽時間剩不到4分鐘他抄掉里拉德（Damian Lillard）的球，但3打1快攻卻慢跑，2度放棄進攻機會將球傳出，最後還差點發生失誤。包含本場比賽，西蒙斯本季前3戰只出手12次

Ben Simmons is still afraid to score lol



Come on, bro! pic.twitter.com/MVR71jI1am — Oh Yes He Did (@OhYesHeDid24) 2024年10月28日

轉播單位球評分析，「3打1你要攻擊籃框，我知道洛培茲（Brook Lopez）在那，你要製造犯規，要不然就把球投進，這種狀況不能怕被犯規。」主播則感嘆，「他不願意出手真的是讓人看不下去。」

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