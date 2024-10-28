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NBA／灰熊球迷高喊「我們要河村勇輝」 莫蘭特IG留言支持

聯合新聞網／ 綜合報導
莫蘭特(左)、河村勇輝(右)。 路透
莫蘭特(左)、河村勇輝(右)。 路透

灰熊隊昨天迎來本季主場開幕戰，第4節大幅領先魔術隊時，主場球迷高喊「我們要河村勇輝 !」結果真如球迷所願，河村上場2分04秒，獲得滿場球迷們歡呼聲支持。

河村勇輝持球時，球場內會響起歡呼聲；投籃未命中時，則有嘆息聲，灰熊終場以124：111贏球。河村2次三分球出手未命中，得分仍未開張，還發生1次失誤。

河村賽後在IG發文感謝球迷，「第一個主場比賽，很棒的團隊勝利！灰熊球迷太令人驚艷了，謝謝你們一直以來的支持。我很抱歉未能達成你們的期待，我一定會每天努力提升自己，為球隊做出更多貢獻。」

灰熊一哥莫蘭特（Ja Morant）也現身貼文留言區寫道，「我的兄弟。」

河村勇輝持球。 路透社
河村勇輝持球。 路透社

Ja Morant 河村勇輝 灰熊

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