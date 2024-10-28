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NBA／柯瑞左腳踝扭傷退場 勇士教頭透露新進度
勇士隊今天以104：112敗給快艇隊，吞下新賽季第一敗，當家球星柯瑞（Stephen Curry）第四節因左腳踝「翻船」提前退場，且沒再回歸，儘管勇士教頭柯爾（Steve Kerr）認為不需要太擔心，不過柯瑞仍會進行MRI檢查確認狀況。
36歲的柯瑞第三節末就曾因左腳踝扭到下場，在場邊不斷伸展後在第四節剩下最後8分鐘時回到賽場，但在場上還不到15秒，7分55秒就再度扭到同樣位置，在球隊人員陪同下直接回到休息室。
柯瑞離場後沒再回到場邊，留下出賽27分鐘、三分球7投4中攻下18分的成績單，沒能幫助球隊完成開季3連勝。
柯爾賽後表示，柯瑞沒有太大狀況，「我想他是用輕微（mild）或中等（moderate），顯然過去已經扭傷腳踝很多次，所以不認為這次很糟糕。」雖先打了預防針，柯爾也承認，受傷仍是個問題，柯瑞今天就會進行MRI檢查。
勇士新球季才打3場就傷了招牌球星，接續10場還要面臨大考驗，對手包括鵜鶘隊、火箭隊、巫師隊、衛冕軍塞爾蒂克隊、騎士隊、雷霆隊、獨行俠隊、灰熊隊和快艇。
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