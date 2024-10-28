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NBA／籃網41歲主帥奪執教首勝 紀念球不能放在家

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
費南德茲取得NBA執教首勝。 路透社
費南德茲取得NBA執教首勝。 路透社

國王隊前助教費南德茲（Jordi Fernandez）新賽季接下籃網隊兵符，今天更迎接擔任總教練第一場勝利，率隊以115：102擊敗公鹿隊，賽後收穫比賽用球作為紀念。

41歲的費南德茲說：「我會把這顆球放在我的辦公室，因為老婆把房子佈置的很好，她不會想要我的籃球用品在那。」話雖如此，今天籃網新主帥的太太和孩子、親友都在籃網主場巴克萊中心，一起見證球隊新賽季的主場開幕戰勝利。

來自西班牙的費南德茲26歲離開家鄉，15年執教旅程曾加入NBA發展聯盟，也曾擔任金塊隊和國王助理教練，直到這季接下籃網總教練兵符。

「從NBA底層開始，非常努力往上、再往上是非常他別的方式，過程有好的時刻，也有難熬的時候，不同的隊伍、朋友和回憶。」費南德茲提到，經歷十多年的累積，才有現在的自己，「必須好好享受這一刻，因為只會有一次身為總教練的首勝時刻。」

「在此同時，我也想著下一步是什麼？我們必須持續前進，我想待在這聯盟，我想在這支球隊很長的時間。」今年夏天還帶領加拿大國家隊出征巴黎奧運的費南德茲說。

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