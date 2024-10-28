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NBA／馬克西觸底反彈砍本季新高45分 76人延長賽退溜馬

聯合新聞網／ 綜合報導
馬克西。 美聯社
馬克西。 美聯社

76人隊雙星安比德（Joel Embiid）和喬治（Paul George）開季都缺陣，吞下2連敗。今天作客溜馬隊主場，馬克西（Tyrese Maxey）全場狂轟45分，幫助76人在延長賽以118：114險勝，本季首勝開張。

馬克西上半場只有7分進帳，溜馬取得6分領先。第三節馬克西外線7投1中，但攻下14分，幫助76人領先1分。76人比賽最後1分多鐘打出8：0攻勢，然而溜馬哈利伯頓（Tyrese Haliburton）投進追平三分球，把比賽拖進延長賽。

延長賽馬克西大發神威獨得10分；壓過溜馬全隊的9分，76人終場就以118：114贏球。馬克西全場出戰48分鐘，32投14中，得到45分4籃板4助攻，還有1抄截2阻攻，馬丁（Caleb Martin）拿下17分12籃板，葛登（Eric Gordon）板凳出發挹注15分。

溜馬全隊7人得分上雙，哈利伯頓攻下22分，僅傳出2助攻；席亞康（Pascal Siakam）進帳17分5籃板6助攻。

馬克西開季單核帶隊，投籃效率極差，首戰31投10中，第2戰23投6中，今天終於觸底反彈帶隊取下首勝。他受訪時表示，「能拿下首勝感覺很好，但這只是一場勝利。我為我們的表現感到驕傲，我們奮鬥沒有放棄，沒讓對手輕鬆得分，這對我們來說是很好的表現。」

76人 溜馬 馬克西

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